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February 27, 2018 / 11:52 AM / a day ago

BRIEF-Seaworld Entertainment Reports Qtrly Loss Per Share of $0.24

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Seaworld Entertainment Inc:

* SEAWORLD ENTERTAINMENT, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL 2017 RESULTS

* Q4 REVENUE $265.5 MILLION

* ‍ON TRACK TO DELIVER $40 MILLION OF PREVIOUSLY ANNOUNCED NET COST SAVINGS BY YEAR-END 2018​

* QTRLY LOSS PER SHARE $0.24

* ‍ON TRACK TO DELIVER AN ADDITIONAL $25 MILLION OF PREVIOUSLY ANNOUNCED COST SAVINGS FOR 2018​

* SEAWORLD - YTD 2018 TRENDS ARE POSITIVE COMPARED TO PRIOR YEAR PERIOD WITH RISE IN SEASON PASS SALES & TOTAL ATTENDANCE

* SEAWORLD ENTERTAINMENT - PLAN TO ADDRESS WEAKNESS FROM CO‘S INTERNATIONAL AND U.S. DOMESTIC GUESTS WITH 2018 SALES AND MARKETING INITIATIVES

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.19, REVENUE VIEW $260.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* IMPLEMENTING NEW PRICING AND TICKETING STRATEGIES COMBINED WITH NEW SALES AND MARKETING INITIATIVES Source text for Eikon: Further company coverage:

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