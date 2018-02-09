FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
#Company News
February 9, 2018 / 7:33 AM / 2 days ago

BRIEF-Security And Intelligence Services (India) Approves Issue Of NCDs Worth Up To 5 Bln Rupees‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Security And Intelligence Services (India) Ltd:

* APPROVED ISSUE OF NCDS WORTH UP TO 5 BILLION RUPEES ON PRIVATE PLACEMENT BASIS‍​

* SECURITY AND INTELLIGENCE SERVICES (INDIA) - SEEKS SHAREHOLDERS’ NOD FOR GIVING LOANS, GUARANTEES & MAKING INVESTMENTS IN SECURITIES FOR UP TO 12 BILLION RUPEES

* SECURITY AND INTELLIGENCE SERVICES (INDIA) - SEEKS SHAREHOLDERS' NOD TO CREATE CHARGE ON CO'S PROPERTIES IN RESPECT OF BORROWINGS WORTH UP TO 15 BILLION RUPEES Source text: bit.ly/2Erzf3Y Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.