BRIEF-Segro posts H1 pretax profit of 397.1 mln pounds

July 25 (Reuters) - SEGRO PLC:
* H1 PRETAX PROFIT 397.1 MILLION STG VERSUS 200.7 MILLION STG YEAR AGO
* IN HY 28 PER CENT INCREASE IN NEW RENT CONTRACTED IN PERIOD TO £27.5 MILLION
* IN HY, 3.9 PER CENT LIKE-FOR-LIKE NET RENTAL INCOME GROWTH, INCLUDING 5.9 PER CENT IN UK AND STABLE RENTS IN CONTINENTAL EUROPE
* TOTAL DEVELOPMENT CAPEX FOR FULL YEAR EXPECTED TO EXCEED £350 MILLION
* "PRICING LEVELS MEAN THAT, FOR TIME BEING, IT REMAINS MORE ACCRETIVE TO FOCUS OUR INVESTMENT ACTIVITY ON DEVELOPMENT RATHER THAN ACQUISITION"
* "CONTINUE TO EVALUATE OPPORTUNITIES TO DISPOSE OF MORE MATURE ASSETS" Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)