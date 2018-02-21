BRIEF-Select Medical Holdings Corp Posts Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.31

Feb 21 (Reuters) - Select Medical Holdings Corp:
* SELECT MEDICAL HOLDINGS CORPORATION ANNOUNCES RESULTS FOR ITS FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.19, REVENUE VIEW $1.10 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.09, REVENUE VIEW $5.00 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SELECT MEDICAL - CURRENTLY IN NEGOTIATIONS WITH LENDERS REGARDING PROPOSED REPRICING OF SENIOR SECURED CREDIT FACILITY
* SELECT MEDICAL HOLDINGS - ANTICIPATES PROPOSED REPRICING, IF COMPLETED, WOULD CLOSE IN MARCH 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: