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January 24, 2018 / 8:07 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Semperit AG Holding Expects ‍Negative Earnings After Taxes For 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Semperit AG Holding:

* ‍MANAGEMENT BOARD OF SEMPERIT AG HOLDING INTRODUCES A PHASE OF SUSTAINABLE RESTRUCTURING​

* ‍NEGATIVE EARNINGS AFTER TAXES EXPECTED FOR 2017​

* ‍NECESSITY OF RESTRUCTURING UNDERLINED BY FACT THAT A SINGLE-DIGIT NEGATIVE EBIT WILL BE REPORTED FOR LAST QUARTER OF 2017​

* SEMPERIT AG - ‍DUE TO EXPECTED NEGATIVE EARNINGS AFTER TAX IN 2017 AND ONGOING RESTRUCTURING, MANAGEMENT WILL NOT BE ABLE TO PROPOSE A DIVIDEND​

* ‍TERMINATION OF TRANSFORMATION OF SEMPERIT GROUP IS SCHEDULED FOR END OF 2020​

* SEMPERIT AG- ‍MANAGEMENT BOARD EXPECTS CONTINUOUS ONE-OFF EFFECTS AND RESTRUCTURING COSTS IN UPCOMING QUARTERS

* ‍FROM THIS POINT OF TIME, SEMPERIT GROUP AIMS TO ACHIEVE AN EBITDA MARGIN OF APPROXIMATELY 10% AS A KEY CONTROLLING FIGURE​

* ‍FOR FINANCIAL YEAR 2018, INCREASED CONSULTING COSTS FOR SUPPORT OF IMPLEMENTATION ARE EXPECTED ASSUMED​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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