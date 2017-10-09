BRIEF-Semperit says oper earnings below expectations in H2/2017​

Oct 9 (Reuters) - SEMPERIT AG HOLDING:
* OPERATIONAL EARNINGS SITUATION OF SEMPERIT GROUP WILL REMAIN BELOW EXPECTATIONS IN SECOND HALF OF 2017
* DO NOT EXPECT SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN OPERATIONAL BUSINESS FOR THIRD AND FOURTH QUARTERS OF 2017 ON CURRENT BASIS
* OPERATING RESULT IS MAINLY BURDENED BY VOLATILITY OF RAW MATERIAL PRICES AS WELL AS OPERATIONAL CHALLENGES
* SEMPERIT - DECIDED ON COMPREHENSIVE ANALYSES AND STRATEGY PROCESS EXPECTED TO BE COMPLETED IN Q2 2018 AND WILL CREATE ONGOING EXPENSES IN THIS PERIOD
* SIGNIFICANT NON-RECURRING CHARGES CANNOT BE RULED OUT IN COMING QUARTERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)