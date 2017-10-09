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BRIEF-Semperit says oper earnings below expectations in H2/2017​
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#Consumer Goods and Retail
October 9, 2017 / 11:33 AM / 9 days ago

BRIEF-Semperit says oper earnings below expectations in H2/2017​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 9 (Reuters) - SEMPERIT AG HOLDING:

* OPERATIONAL EARNINGS SITUATION OF SEMPERIT GROUP WILL REMAIN BELOW EXPECTATIONS IN SECOND HALF OF 2017​

* ‍DO NOT EXPECT SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN OPERATIONAL BUSINESS FOR THIRD AND FOURTH QUARTERS OF 2017 ON CURRENT BASIS​

* ‍OPERATING RESULT IS MAINLY BURDENED BY VOLATILITY OF RAW MATERIAL PRICES AS WELL AS OPERATIONAL CHALLENGES​

* ‍OUTLOOK WILL REMAIN SUSPENDED FOR COMING QUARTERS​

* SEMPERIT - ‍DECIDED ON COMPREHENSIVE ANALYSES AND STRATEGY PROCESS EXPECTED TO BE COMPLETED IN Q2 2018 AND WILL CREATE ONGOING EXPENSES IN THIS PERIOD​

* ‍SIGNIFICANT NON-RECURRING CHARGES CANNOT BE RULED OUT IN COMING QUARTERS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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