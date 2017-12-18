BRIEF-Sensorion And Cochlear Announce Collaboration To Study Combination Therapies For Cochlear Implant Patients

Dec 18 (Reuters) - Sensorion Sa:
* SENSORION AND COCHLEAR ANNOUNCE COLLABORATION TO STUDY COMBINATION THERAPIES FOR COCHLEAR IMPLANT PATIENTS
* COCHLEAR LTD SAYS SENSORION, CO WILL EVALUATE SENS-401 IN COMBINATION WITH COCHLEAR’S COCHLEAR IMPLANTS IN PRECLINICAL SETTING IN 2018
* COCHLEAR SAYS POTENTIAL MID-STAGE CLINICAL TESTING FOR SENS-401 IN COMBINATION WITH COCHLEAR‘S COCHLEAR IMPLANTS TO BEGIN AS SOON AS 2019
* COCHLEAR - WILL INVEST €1.6 MILLION AND RECEIVE AN EQUITY STAKE IN SENSORION
* COCHLEAR - WILL GET A RIGHT OF FIRST NEGOTIATION FOR SENS-401 GLOBAL USE IN COMBINATION WITH CERTAIN IMPLANTABLE DEVICES Source text for Eikon: Further company coverage: