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BRIEF-Sensorion Closes A 1.6 Million Euros Placement
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December 21, 2017 / 6:01 PM / 4 days ago

BRIEF-Sensorion Closes A 1.6 Million Euros Placement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - SENSORION SA:

* SENSORION SUCCESSFULLY CLOSES ON A €1.6 MILLION EURO PLACEMENT WITH COCHLEAR

* ‍CARRIED OUT A CAPITAL INCREASE OF EUR 1,614,449 RESERVED TO COCHLEAR INVESTMENT LTD​

* ‍COMPANY HAS THUS ISSUED 533,755 NEW SHARES AT NOMINAL VALUE OF EUR 0.10 EACH​

* ‍SENSORION WILL PRINCIPALLY USE FUNDS TO FINANCE PRECLINICAL COMBINATION STUDIES​

* ‍STUDIES TO EVALUATE SENS-401‘S THERAPEUTIC EFFECT ON HEARING OUTCOMES ACHIEVED WITH COCHLEAR‘S IMPLANTABLE DEVICES​

* ‍PRECLINICAL COMBINATION STUDIES WILL BE INITIATED IN 2018​

* ‍POTENTIAL CLINICAL TRIALS TO BEGIN AS SOON AS 2019​

* ‍COCHLEAR RECEIVED RIGHT OF FIRST NEGOTIATION FOR GLOBAL LICENSE TO USE SENS-401 ​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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