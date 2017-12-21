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BRIEF-Sentinel Energy Separates Trading Of Its Class A Shares, Warrants
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#Financials
December 21, 2017 / 9:22 PM / in 5 days

BRIEF-Sentinel Energy Separates Trading Of Its Class A Shares, Warrants

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Sentinel Energy Services Inc:

* SENTINEL ENERGY SERVICES INC. ANNOUNCES THE SEPARATE TRADING OF ITS CLASS A ORDINARY SHARES AND WARRANTS, COMMENCING DECEMBER 22, 2017

* SENTINEL ENERGY SERVICES - CLASS A ORDINARY SHARES & WARRANTS THAT ARE SEPARATED WILL TRADE ON NASDAQ CAPITAL MARKET UNDER SYMBOLS “STNL” AND “STNLW”

* SENTINEL ENERGY SERVICES INC - UNITS NOT SEPARATED WILL CONTINUE TO TRADE ON NASDAQ CAPITAL MARKET UNDER SYMBOL “STNLU” Source text for Eikon: Further company coverage:

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