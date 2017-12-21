BRIEF-Sentinel Energy Separates Trading Of Its Class A Shares, Warrants

Dec 21 (Reuters) - Sentinel Energy Services Inc:
* SENTINEL ENERGY SERVICES INC. ANNOUNCES THE SEPARATE TRADING OF ITS CLASS A ORDINARY SHARES AND WARRANTS, COMMENCING DECEMBER 22, 2017
* SENTINEL ENERGY SERVICES - CLASS A ORDINARY SHARES & WARRANTS THAT ARE SEPARATED WILL TRADE ON NASDAQ CAPITAL MARKET UNDER SYMBOLS “STNL” AND “STNLW”
* SENTINEL ENERGY SERVICES INC - UNITS NOT SEPARATED WILL CONTINUE TO TRADE ON NASDAQ CAPITAL MARKET UNDER SYMBOL “STNLU” Source text for Eikon: Further company coverage: