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March 7, 2018 / 7:37 AM / in a day

BRIEF-Senzime Signs Additional Distribution Agreements For TetraGraph

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - SENZIME AB (PUBL):

* SENZIME SIGNS ADDITIONAL DISTRIBUTION AGREEMENTS FOR THE TETRAGRAPH

* ‍HAS ENTERED EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENTS FOR COMMERCIALIZATION OF TETRAGRAPH WITH EIKOS CARE MEDICAL​

* ENTERS AGREEMENT WITH GERANSWERS MEDICAL SOLUTIONS WHO WILL BE EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN PORTUGAL​

* EIKOS CARE MEDICAL WILL BE EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN SPAIN​

* ‍AGREEMENT IS BASED ON A COMPENSATION SCHEME OF “PER-UNIT SOLD” BASIS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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