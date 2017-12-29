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BRIEF-Servicesource International Says Entered Into Settlement & Standstill Agreement With Viex Capital Advisors, Certain Affiliates
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#Regulatory News
December 29, 2017 / 9:35 PM / a day ago

BRIEF-Servicesource International Says Entered Into Settlement & Standstill Agreement With Viex Capital Advisors, Certain Affiliates

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 29 (Reuters) - Servicesource International Inc:

* SERVICESOURCE INTERNATIONAL SAYS ENTERED INTO SETTLEMENT & STANDSTILL AGREEMENT WITH VIEX CAPITAL ADVISORS LLC & CERTAIN OF ITS AFFILIATES - SEC FILING

* SERVICESOURCE INTERNATIONAL - PER AGREEMENT, CO AGREED TO INCLUDE PROPOSAL IN ITS PROXY FOR 2018 ANNUAL MEETING TO AMEND CO‘S CERTIFICATE OF INCORPORATION

* SERVICESOURCE INTERNATIONAL SAYS TO AMEND CO'S CERTIFICATE OF INCORPORATION FOR DECLASSIFICATION OF BOARD OF DIRECTORS OF COMPANY Source text: (bit.ly/2luA7t8) Further company coverage:

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