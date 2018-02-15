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February 15, 2018 / 2:05 PM / 2 days ago

BRIEF-Shaw Communications Says 3,300 Employees Elected To Participate In A Voluntary Departure Program

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 15 (Reuters) - Shaw Communications Inc:

* SHAW COMMUNICATIONS COMPLETES FIRST PHASE OF TOTAL BUSINESS TRANSFORMATION INITIATIVE

* SHAW COMMUNICATIONS - ABOUT 3,300 EMPLOYEES ELECTED TO PARTICIPATE IN A VOLUNTARY DEPARTURE PROGRAM , WHICH REPRESENTS 25% OF CO‘S TOTAL WORKFORCE

* SHAW COMMUNICATIONS -REGARDING BUSINESS TRANSFORMATION ACTIVITIES TO-DATE,INCLUDING VDP,EXPECTS TO INCUR RESTRUCTURING CHARGE OF ABOUT $450 MILLION IN Q2

* SHAW COMMUNICATIONS - SEES ANNUALIZED SAVINGS RELATED TO VOLUNTARY DEPARTURE PROGRAM TO BE ABOUT $225 MILLION, TO BE FULLY REALIZED IN FISCAL 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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