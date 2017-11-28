FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Shell Midstream Partners LP Agrees To Acquire Additional Assets From Shell
Sections
Featured
GRAPHIC: Bitcoin's blistering rally tops $10,000 mark
Crypto-Currency
GRAPHIC: Bitcoin's blistering rally tops $10,000 mark
'For the Party and motherland!': Kim Jong Un heralds missile test
North Korea
'For the Party and motherland!': Kim Jong Un heralds missile test
Ivanka Trump in India
PHOTO FOCUS
Ivanka Trump in India
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
November 28, 2017 / 9:21 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Shell Midstream Partners LP Agrees To Acquire Additional Assets From Shell

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Shell Midstream Partners Lp:

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS, L.P. AGREES TO ACQUIRE ADDITIONAL ASSETS FROM SHELL

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - DEAL FOR ‍$825 MILLION.​

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - ‍TERMS OF ACQUISITION WERE APPROVED BY CONFLICTS COMMITTEE OF BOARD OF GENERAL PARTNER OF SHELL MIDSTREAM PARTNERS​

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - ‍SHELL MIDSTREAM PARTNERS INTENDS TO FUND ACQUISITION WITH BORROWINGS UNDER NEW AND EXISTING CREDIT FACILITIES​

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - ‍ ENTERED INTO A PURCHASE AND SALE AGREEMENT TO ACQUIRE FROM UNITS OF SHELL A 100% INTEREST IN FIVE PRODUCTS TERMINALS

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS - ‍ ENTERED DEAL TO ALSO ACQUIRE PARTIAL INTEREST IN TWO GULF OF MEXICO CORRIDOR PIPELINES, IN 2 STRATEGIC ONSHORE PIPELINES ​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.