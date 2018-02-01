FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Market Jockey
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Regulatory News
February 1, 2018 / 7:24 AM / 2 days ago

BRIEF-Shell Says Q4 Profit Excluding Items More Than Double To $‍4.3 Bln

Reuters Staff

3 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Shell:

* Q4 CAPITAL INVESTMENT OF $‍6,778​ MILLION VERSUS. $6,913 MILLION IN Q4 2016

* Q4 CCS EARNINGS ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS $‍3,082​ MILLION VERSUS $1,032 MILLION IN Q4 2016

* Q4 DIVESTMENTS OF $‍6,474​ MILLION VERSUS. $3,278 MILLION IN Q4 2016

* Q1 INTEGRATED GAS PRODUCTION VOLUMES ARE EXPECTED TO BE POSITIVELY IMPACTED BY SOME 210 THOUSAND BOE/D

* Q4 CCS EARNINGS ATTRIBUTABLE EXCLUDING IDENTIFIED ITEMS $‍4,303​ MILLION VERSUS $1,795 MILLION IN Q4 2016

* Q4 TOTAL PRODUCTION AVAILABLE FOR SALE OF ‍3,756​ THOUSAND BOE/D VERSUS. 3,905 THOUSAND BOE/D IN Q4 2016

* Q4 OPERATING EXPENSES OF $‍9,776​ MILLION VERSUS. $9,895 MILLION IN Q4 2016

* Q4 BASIC CCS EARNINGS PER SHARE OF $‍0.37​

* Q1 UPSTREAM EARNINGS ARE EXPECTED TO BE NEGATIVELY IMPACTED BY A REDUCTION OF SOME 270 THOUSAND BOE/D

* Q4 RETURN ON AVERAGE CAPITAL EMPLOYED ON A REPORTED INCOME BASIS OF ‍5.8​ PERCENT VERSUS. 3.0 PERCENT IN Q4 2016

* Q4 BASIC CCS EARNINGS PER SHARE EXCLUDING IDENTIFIED ITEMS OF $‍0.52​

* Q1 EARNINGS ARE EXPECTED TO BE POSITIVELY IMPACTED BY 40 THOUSAND BOE/D

* Q4 GEARING OF ‍24.8​ PERCENT VERSUS. 28 PERCENT IN Q4 2016

* Q4 UPSTREAM CCS EARNINGS EXCLUDING IDENTIFIED ITEMS $‍1,650​ MILLION VERSUS PROFIT OF $54 MILLION IN Q4 2016

* Q4 DOWNSTREAM CCS EARNINGS EXCLUDING IDENTIFIED ITEMS $‍1,396​ MILLION VERSUS $1,339 MILLION IN Q4 2016

* Q4 LNG LIQUEFACTION VOLUMES OF ‍8.52​ MILLION TONNES VERSUS 8.57 MILLION TONNES IN Q4 2016

* Q4 CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES OF $‍7,275​ MILLION VERSUS $9,170 MILLION IN Q4 2016

* SAYS REFINERY AVAILABILITY IS EXPECTED TO DECREASE IN Q1 2018 AS A RESULT OF HIGHER LEVELS OF MAINTENANCE

* Q4 LNG SALES VOLUMES OF ‍17.15​ MILLION TONNES VERSUS 15.34 MILLION TONNES IN Q4 2016

* Q4 DIVIDEND PER SHARE $‍0.47​

* Q4 CCS EARNINGS ATTRIBUTABLE EXCLUDING IDENTIFIED ITEMS ESTIMATE OF $4.24 BILLION – COMPANY COMPILED ESTIMATES

* SAYS CHEMICALS MANUFACTURING PLANT AVAILABILITY IS EXPECTED TO INCREASE IN Q1 2018

* Q4 OIL PRODUCTS SALES VOLUMES OF ‍6,861​ THOUSAND BPD VERSUS. 6,464 THOUSAND BPD IN Q4 2016

* Q4 CHEMICAL SALES VOLUMES OF ‍4,688​ THOUSAND TONNES VERSUS. 4,414 THOUSAND TONNES IN Q4 2016

* Q1 OIL PRODUCTS SALES VOLUMES ARE EXPECTED TO DECREASE BY SOME 175 THOUSAND BARRELS PER DAY

* SAYS CORPORATE RESULTS ARE EXPECTED TO BE A NET CHARGE OF $300 - 350 MILLION IN Q1 AND AROUND $1.4 - 1.6 BILLION FOR FULL YEAR

* ‍Q4 IDENTIFIED ITEMS REFLECTED CHARGE OF $121 MILLION RELATED TO IMPACT OF US TAX REFORM LEGISLATION, REDUNDANCY AND RESTRUCTURING PROVISIONS OF $89 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.