FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Shell To Acquire 43 Pct Interest In U.S. Solar Business
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
The painful search for loved ones detained by Islamic State
World
The painful search for loved ones detained by Islamic State
Five reasons Real Madrid have fallen into crisis
SPORTS
Five reasons Real Madrid have fallen into crisis
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
January 15, 2018 / 4:38 PM / in 13 hours

BRIEF-Shell To Acquire 43 Pct Interest In U.S. Solar Business

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Royal Dutch Shell Plc:

* SHELL TO ACQUIRE INTEREST IN U.S. SOLAR BUSINESS

* SHELL - ‍ AGREEMENT TO ACQUIRE 43.83% INTEREST IN U.S. SOLAR COMPANY SILICON RANCH FROM FUNDS MANAGED AND/OR ADVISED BY PARTNERS GROUP​

* SHELL - ‍CONSIDERATION FOR SHARES IS BETWEEN $193 AND $217 MILLION CONTINGENT ON SILICON RANCH ACHIEVING PREDETERMINED MILESTONES​

* SHELL - ‍SEPARATE AGREEMENT WITH SILICON RANCH WILL GIVE SHELL POSSIBILITY TO INCREASE ITS OWNERSHIP AFTER 2021​

* SHELL - CO‘S INTEREST IN SILICON RANCH INCLUDES AN EXISTING PORTFOLIO OF ABOUT 880 MEGAWATTS OF PROJECTS IN OPERATION OR CONTRACTED​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.