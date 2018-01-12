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BRIEF-Sherritt Announces 2017 Production Results And Guidance For 2018
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#Regulatory News
January 12, 2018 / 1:42 PM / a day ago

BRIEF-Sherritt Announces 2017 Production Results And Guidance For 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - Sherritt International Corp:

* SHERRITT ANNOUNCES 2017 PRODUCTION RESULTS AND GUIDANCE FOR 2018

* SHERRITT INTERNATIONAL CORP - NICKEL PRODUCTION AT MOA JV FOR 2018 IS FORECASTED AT BETWEEN 31,500 TONNES AND 32,500 TONNES ON A 100% BASIS

* SHERRITT INTERNATIONAL CORP - COBALT PRODUCTION AT MOA JV FOR 2018 IS FORECASTED AT BETWEEN 3,500 AND 3,800 TONNES ON A 100 PCT BASIS

* SHERRITT INTERNATIONAL - SEES 2018 TOTAL CAPITAL SPENDING $94 MILLION

* SHERRITT INTERNATIONAL CORP - NET DIRECT CASH COSTS AT MOA JV ARE FORECASTED AT BETWEEN $2.50 AND $3.00 PER POUND OF FINISHED NICKEL

* SHERRITT INTERNATIONAL - POWER UNIT FORECASTED TO PRODUCE BETWEEN 750 - 800 MEGAWATT HOURS OF ELECTRICITY IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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