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BRIEF-Shipyard Notifies Nautilus Of Default By Major Contractor
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#Regulatory News
December 11, 2017 / 1:25 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Shipyard Notifies Nautilus Of Default By Major Contractor

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Nautilus Minerals Inc:

* SHIPYARD NOTIFIES NAUTILUS OF DEFAULT BY MAJOR CONTRACTOR

* NAUTILUS MINERALS - ‍FUJIAN MAWEI SHIPBUILDING NOTIFIED CO, MAC GOLIATH FAILED TO PAY THIRD INSTALLMENT OF CONTRACT PRICE FOR PRODUCTION SUPPORT VESSEL​

* NAUTILUS MINERALS INC - ‍IS IN DISCUSSIONS WITH SHIPYARD, MAC AND THIRD PARTIES WITH RESPECT TO DEFAULT AND POTENTIAL REMEDIES​

* NAUTILUS MINERALS - IF MAC FAILS TO REMEDY DEFAULT WITHIN 21 DAYS OF RECEIPT OF NOTICE TO MAC FROM FUJIAN MAWEI, THEN FUJIAN MAY RESCIND THE CONTRACT Source text for Eikon: Further company coverage:

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