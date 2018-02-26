BRIEF-Shoprite Holdings Posts ‍HY Diluted HEPS Of 525.2 Cents, Up 14.2 Pct​

Feb 26 (Reuters) - Shoprite Holdings Ltd:
* HY DILUTED HEADLINE EARNINGS PER SHARE OF 525.2 CENTS, UP 14.2%
* HY DIVIDEND PER SHARE OF 205 CENTS DECLARED, AN INCREASE OF 13.9% OVER 180 CENTS OF CORRESPONDING PERIOD
* GROUP RESULTS WERE BOOSTED BY A STRONG PERFORMANCE IN OUR CORE SOUTH AFRICAN SUPERMARKET OPERATIONS
* EXPECTS TO RETAIN ITS MARKET-LEADING GROWTH AND REMAINS CAUTIOUSLY OPTIMISTIC FOR A FURTHER IMPROVEMENT IN PERFORMANCE IN 2018
* GROUP OPENED A NET 158 NEW STORES DURING PAST 12 MONTHS AND AT END OF DECEMBER WAS TRADING FROM 2 811 OUTLETS
* REMAINS CAUTIOUSLY OPTIMISTIC FOR A FURTHER IMPROVEMENT IN PERFORMANCE IN 2018
* “GROUP CONTINUES TO FACE EXTREMELY TESTING TRADING CONDITIONS”
* “SALES IN NON-RSA BUSINESS WILL REMAIN UNDER PRESSURE IN COMING MONTHS” Source text for Eikon: Further company coverage: