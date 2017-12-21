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BRIEF-Shree Renuka Sugars Gets Shareholders' Nod For Re-Appointing Narendra Murkumbi As Vice Chairman, MD
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December 21, 2017 / 12:06 PM / in 5 days

BRIEF-Shree Renuka Sugars Gets Shareholders' Nod For Re-Appointing Narendra Murkumbi As Vice Chairman, MD

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Shree Renuka Sugars Ltd:

* GETS SHAREHOLDERS’ NOD FOR RE-APPOINTING NARENDRA MURKUMBI AS VICE CHAIRMAN, MD

* GETS SHAREHOLDERS’ NOD TO ISSUE 513.2 MILLION SHARES TO LENDERS PURSUANT TO DEBT RESTRUCTURING EXERCISE

* GETS SHAREHOLDERS’ NOD FOR ISSUE OF 93.6 MILLION SHARES PREFERENCE SHARES TO LENDERS PURSUANT TO DEBT RESTURCTURING

* SHREE RENUKA SUGARS - GETS SHAREHOLDERS' NOD TO ISSUE UP TO 45MLN 0.01 PERCENT OPTIONALLY CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES TO LENDERS PURSUANT TO DEBT RESTRUCTURING Source text: bit.ly/2p5rdHv Further company coverage:

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