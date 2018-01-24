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#Financials
January 24, 2018 / 9:12 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-SI Financial Group Declares Cash Dividend Of $0.06 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - SI Financial Group Inc:

* SI FINANCIAL GROUP, INC. INCREASES WAGES AND DIVIDEND

* SI FINANCIAL GROUP -DECLARED CASH DIVIDEND OF $0.06 PER SHARE ON CO‘S OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, REPRESENTING 20% INCREASE OVER PRIOR QUARTER​

* SI FINANCIAL GROUP INC - PLANS TO RAISE MINIMUM WAGES FOR ABOUT 25% OF BANK‘S WORKFORCE AS A RESULT OF ENACTMENT OF NEW FEDERAL TAX REFORM LEGISLATION

* SI FINANCIAL GROUP INC - BOARD DECLARED A CASH DIVIDEND OF $0.06 PER SHARE ON OUTSTANDING SHARES OF STOCK, REPRESENTING A 20% INCREASE OVER PRIOR QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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