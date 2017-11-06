BRIEF-Siauliu Bankas 9months net profit down to EUR 24.6 mln

Nov 6 (Reuters) - SIAULIU BANKAS AB :
* 9MONTHS NET INTEREST INCOME EUR 42.1 MILLION VERSUS EUR 40.8 MILLION YEAR AGO
* 9MONTHS NET FEE AND COMMISSION INCOME EUR 7.8 MILLION VERSUS EUR 6.5 MILLION YEAR AGO
* 9MONTHS NET PROFIT EUR 24.6 MILLION VERSUS EUR 37.0 MILLION YEAR AGO
* Q3 NET INTEREST INCOME EUR 14.6 MILLION VERSUS EUR 13.5 MILLION YEAR AGO
* Q3 NET FEE AND COMMISSION INCOME EUR 2.8 MILLION VERSUS EUR 2.0 MILLION YEAR AGO
* Q3 NET PROFIT EUR 5.4 MILLION VERSUS EUR 10.7 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)