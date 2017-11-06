FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Siauliu Bankas 9months net profit down to EUR 24.6 mln
Sections
Featured
Emboldened cow vigilantes in India deny Muslims their livelihood
Special Report
Reuters Investigates
Emboldened cow vigilantes in India deny Muslims their livelihood
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
Child abuse, animal cruelty: Texas gunman's violent past
Texas Shooting
Child abuse, animal cruelty: Texas gunman's violent past
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 6, 2017 / 7:32 AM / a day ago

BRIEF-Siauliu Bankas 9months net profit down to EUR 24.6 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 6 (Reuters) - SIAULIU BANKAS AB :

* 9MONTHS NET INTEREST INCOME EUR 42.1 MILLION ​ VERSUS EUR 40.8 MILLION YEAR AGO

* 9MONTHS NET FEE AND COMMISSION INCOME EUR ‍​7.8 MILLION VERSUS EUR ‍​6.5 MILLION YEAR AGO

* 9MONTHS NET PROFIT EUR ‍​ 24.6 MILLION VERSUS EUR 37.0 MILLION ​ YEAR AGO

* Q3 NET INTEREST INCOME EUR 14.6 MILLION ​ VERSUS EUR 13.5 MILLION YEAR AGO

* Q3 NET FEE AND COMMISSION INCOME EUR ‍​2.8 MILLION VERSUS EUR 2.0 MILLION YEAR AGO

* Q3 NET PROFIT EUR ‍​ 5.4 MILLION VERSUS EUR 10.7 MILLION ​ YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.