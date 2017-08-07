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5 days ago
BRIEF-Siauliu bankas h1 net profit shrinks at EUR 19.2 million
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August 7, 2017 / 6:48 AM / 5 days ago

BRIEF-Siauliu bankas h1 net profit shrinks at EUR 19.2 million

1 Min Read

Aug 7 (Reuters) - SIAULIU BANKAS AB :

* H1 NET INTEREST INCOME AT EUR 27.5 MILLION VERSUS EUR 27.3 A YEAR AGO

* H1 NET PROFIT EUR 19.2 MILLION VERSUS EUR 26.2 MILLION A YEAR AGO

* H1 NET FEE AND COMMISSION INCOME EUR 5.0 MILLION VERSUS EUR 4.5 MILLION A YEAR AGO

* H1 REVERSAL OF LOSSES ON LOANS AND OTHER ASSETS AT EUR 2.2 MILLION VERSUS LOSSES EUR 4.4 MILLION A YEAR AGO

* Q2 NET INTEREST INCOME AT EUR 13.3 MILLION VERSUS EUR 12.4 MILLION A YEAR AGO

* Q2 NET PROFIT EUR 5.8 MILLION VERSUS EUR 8.5 MILLION A YEAR AGO

* Q2 NET FEE AND COMMISSION INCOME EUR 2.5 MILLION VERSUS EUR 2.2 MILLION A YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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