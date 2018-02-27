FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 27, 2018 / 12:27 PM / Updated a day ago

BRIEF-Sierra Oncology Significantly Expands Clinical Development Program

Reuters Staff

1 Min Read

Sierra Oncology Inc:

* SIERRA ONCOLOGY SIGNIFICANTLY EXPANDS CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAM

* SIERRA ONCOLOGY INC - ADDING NEW SRA737 MONOTHERAPY COHORT FOR CCNE1-DRIVEN OVARIAN CANCER

* SIERRA ONCOLOGY INC - SRA141 IND SUBMISSION PLANNED IN H2 2018

* SIERRA ONCOLOGY - ONGOING SRA737 CLINICAL STUDIES EXPANDED TO TARGET AGGREGATE ENROLLMENT OF 200 PATIENTS ACROSS TEN CANCER INDICATIONS

* SIERRA ONCOLOGY - TO INITIATE PHASE 1B/2 TRIAL IN Q4 TO EVALUATE SRA737 WITH ZEJULA TO TREAT METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER

* SIERRA ONCOLOGY - EXPANDING NUMBER OF ACTIVE SITES RECRUITING PATIENTS INTO SRA737-01 PHASE 1/2 MONOTHERAPY TRIAL FROM 3 TO 15

* SIERRA ONCOLOGY - MAJORITY OF REPORTED ADVERSE EVENTS IN SRA737-02 PHASE 1/2 LDG COMBINATION TRIAL HAVE BEEN GRADE 1 OR GRADE 2 IN SEVERITY

* SIERRA ONCOLOGY - ONLY ONE GRADE 3 TREATMENT RELATED AE (NEUTROPENIA) WAS OBSERVED, AT 40 MG SRA737/300 MG/M(2) GEMCITABINE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.