FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Silver Spruce Receives Financing Mandate Letter From M Securities Limited
Sections
Featured
Golden Globe TV race opens up as old favourites ousted
Entertainment
Golden Globe TV race opens up as old favourites ousted
New York subway attack shows limits of counterterror strategy
U.S.
New York subway attack shows limits of counterterror strategy
PNB launches up to $777 million share sale
PNB launches up to $777 million share sale
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 11, 2017 / 3:40 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Silver Spruce Receives Financing Mandate Letter From M Securities Limited

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Silver Spruce Resources Inc:

* SILVER SPRUCE RECEIVES FINANCING MANDATE LETTER FROM M SECURITIES LIMITED IN HONG KONG

* SILVER SPRUCE RESOURCES INC SAYS HAS RECEIVED A FINANCING MANDATE LETTER FROM M SECURITIES LIMITED TO PROVIDE UP TO U.S. $1.8 MILLION IN GROSS PROCEEDS

* SILVER SPRUCE RESOURCES - PROVISION OF UP TO $1.8 MILLION IN GROSS PROCEEDS IS FROM PRIVATE PLACEMENT EQUITY FINANCING OF UP TO 30 MILLION UNITS AT $0.06/UNIT

* SILVER SPRUCE RESOURCES-PROCEEDS TO BE USED TO FUND DRILL PROGRAM AT PINO DE PLATA, WORK PROGRAM AT KAY MINE TO QUALIFY HISTORIC RESOURCE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.