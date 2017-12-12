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BRIEF-Sinclair Raises Additional Term Loans And Amends Bank Credit Agreement
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#Regulatory News
December 12, 2017 / 11:12 PM / Updated a day ago

BRIEF-Sinclair Raises Additional Term Loans And Amends Bank Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Sinclair Broadcast Group Inc:

* SINCLAIR RAISES ADDITIONAL TERM LOANS AND AMENDS BANK CREDIT AGREEMENT

* SINCLAIR BROADCAST GROUP - SINCLAIR TELEVISION RAISED NEW INCREMENTAL TERM B LOANS AND AMENDED CERTAIN TERMS OF ITS EXISTING CREDIT FACILITY

* SINCLAIR BROADCAST - PROCEEDS FROM LOANS, ARE EXPECTED TO BE USED TO PURCHASE OUTSTANDING SHARES OF TRIBUNE MEDIA, REFINANCE TRIBUNE‘S INDEBTEDNESS

* SINCLAIR BROADCAST GROUP - SINCLAIR RAISED $3.725 BILLION OF NEW TERM B LOANS MATURING 2024 & PRICED AT LIBOR PLUS 2.50% Source text for Eikon: Further company coverage:

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