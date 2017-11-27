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BRIEF-Sinclair to raise additional term loans and amend bank credit agreement
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#Regulatory News
November 27, 2017 / 1:09 PM / 2 days ago

BRIEF-Sinclair to raise additional term loans and amend bank credit agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Sinclair Broadcast Group Inc:

* SINCLAIR TO RAISE ADDITIONAL TERM LOANS AND AMEND BANK CREDIT AGREEMENT

* SINCLAIR BROADCAST GROUP INC - ‍SINCLAIR IS SEEKING $3.725 BILLION OF NEW INCREMENTAL TERM B LOANS, MATURING IN 2024​

* SINCLAIR BROADCAST GROUP INC - ‍PROCEEDS FROM TERM B LOANS ARE EXPECTED TO BE USED TO PURCHASE OUTSTANDING SHARES OF TRIBUNE MEDIA CO, AMONG OTHERS​

* SINCLAIR BROADCAST GROUP INC - UNIT INTENDS TO RAISE NEW INCREMENTAL TERM B LOANS, AMEND CERTAIN TERMS UNDER ITS EXISTING BANK CREDIT FACILITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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