BRIEF-Singapore Exchange Announces Proposals To Make Securities Settlement And Clearing Safer

Nov 29 (Reuters) - Singapore Exchange Ltd:
* PROPOSES TO MAKE SECURITIES SETTLEMENT AND CLEARING SAFER AND ALIGNED WITH GLOBAL PRACTICES
* PROPOSED IMPROVEMENTS FOR RISK REDUCTION INCLUDE SHORTER SECURITIES SETTLEMENT CYCLE OF TWO DAYS INSTEAD OF THREE DAYS
* PROPOSED IMPROVEMENTS FOR RISK REDUCTION INCLUDE SIMULTANEOUS SECURITIES AND MONEY SETTLEMENT
* SGX IS TARGETING TO INTRODUCE THE CHANGES BY THE SECOND HALF OF 2018
* PROSPOSES THAT INVESTORS WITH SHARES IN CDP DIRECT ACCOUNTS HAVE OPTION OF GIVING BROKER VISIBILITY OVER SPECIFIC HOLDINGS
* AIMS TO INTRODUCE OPTION OF BROKER VISIBILITY OVER SPECIFIC HOLDINGS BY CREATING A BROKER-LINKED BALANCE OF HOLDINGS Source text for Eikon: Further company coverage: