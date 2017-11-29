FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Singapore Exchange Announces Proposals To Make Securities Settlement And Clearing Safer
Sections
Featured
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
North Korea
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
Some Rohingya could be moved to flood-prone island next year
Rohingya Crisis
Some Rohingya could be moved to flood-prone island next year
Dating in Delhi when you're poor
Editor's Picks
Dating in Delhi when you're poor
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 29, 2017 / 9:32 AM / a day ago

BRIEF-Singapore Exchange Announces Proposals To Make Securities Settlement And Clearing Safer

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Singapore Exchange Ltd:

* PROPOSES TO MAKE SECURITIES SETTLEMENT AND CLEARING SAFER AND ALIGNED WITH GLOBAL PRACTICES‍​

* PROPOSED IMPROVEMENTS FOR RISK REDUCTION INCLUDE SHORTER SECURITIES SETTLEMENT CYCLE OF TWO DAYS INSTEAD OF THREE DAYS​‍​

* P‍ROPOSED IMPROVEMENTS FOR RISK REDUCTION INCLUDE SIMULTANEOUS SECURITIES AND MONEY SETTLEMENT​‍​

* SGX IS TARGETING TO INTRODUCE THE CHANGES BY THE SECOND HALF OF 2018‍​

* PROSPOSES THAT ‍INVESTORS WITH SHARES IN CDP DIRECT ACCOUNTS HAVE OPTION OF GIVING BROKER VISIBILITY OVER SPECIFIC HOLDINGS ‍​

* AIMS TO INTRODUCE OPTION OF BROKER VISIBILITY OVER SPECIFIC HOLDINGS BY CREATING A BROKER-LINKED BALANCE OF HOLDINGS​‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.