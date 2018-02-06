BRIEF-Singapore Technologies Engineering's Electronics Arm Signs Agreement To Jointly Invest In JV Co

Feb 6 (Reuters) - Singapore Technologies Engineering Ltd :
* SINGAPORE TECHNOLOGIES ELECTRONICS SIGNS AGREEMENT WITH SATIXFY UK LTD THROUGH UNIT TO JOINTLY INVEST IN JV CO
* SETUP OF JV CO NOT EXPECTED TO HAVE MATERIAL IMPACT ON EPS OF ST ENGINEERING FOR CURRENT FY
* ST ELECTRONICS’ PLANNED INVESTMENT OF US$20 MILLION IS FOR A 49% STAKE IN JV CO
* JVCO TO DEVELOP SATELLITE ANTENNA SYSTEM TO DELIVER ENHANCED IN-FLIGHT CONNECTIVITY FOR COMMERCIAL AVIATION Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)