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#Regulatory News
February 12, 2018 / 1:19 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Sirenas Enters Into Multi-Target Collaboration With Bristol-Myers Squibb

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Sirenas-

* SIRENAS ENTERS INTO MULTI-TARGET COLLABORATION WITH BRISTOL-MYERS SQUIBB

* ‍SIRENAS SAYS CO WILL RECEIVE AN UNDISCLOSED UP-FRONT PAYMENT, FUNDING FOR RESEARCH ACTIVITIES AND POTENTIAL SUCCESS FEES FROM BRISTOL-MYERS SQUIBB​

* ‍BRISTOL-MYERS HAS OPTION TO LICENSE COMPOUNDS IDENTIFIED FROM COLLABORATIVE EFFORTS UNDER A SEPARATE AGREEMENT

* ENTERED INTO AGREEMENT WITH BRISTOL-MYERS SQUIBB TO DEPLOY CO‘S DRUG DISCOVERY PLATFORM TO IDENTIFY POTENTIAL DRUG CANDIDATES Source text for Eikon: Further company coverage:

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