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#Financials
January 17, 2018 / 7:26 AM / a day ago

BRIEF-Skanska picks new CFO, shuffles leadership team

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - Skanska AB:

* CHANGES IN SKANSKA‘S LEADERSHIP TEAM

* SKANSKA AB SAYS ‍MAGNUS PERSSON, EXECUTIVE VICE PRESIDENT WILL BECOME CHIEF FINANCIAL OFFICER - PREVIOUSLY CHIEF FINANCIAL OFFICER, SKANSKA SWEDEN​

* SKANSKA AB SAYS ‍PAUL HEWINS, TODAY COO SKANSKA USA BUILDING, SUCCEEDS RICHARD KENNEDY AS BUSINESS UNIT PRESIDENT SKANSKA USA BUILDING​

* SKANSKA AB SAYS ‍MAGNUS PERSSON, TODAY EXECUTIVE VICE PRESIDENT SKANSKA POLAND WITH RESPONSIBILITY FOR BUILDING OPERATIONS, SUCCEEDS PIOTR JANISZEWSKI AS BUSINESS UNIT PRESIDENT SKANSKA POLAND

* SKANSKA AB SAYS ‍A REVIEW OF GROUP GOVERNANCE IN ORDER TO REDUCE COSTS AND INCREASE ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS HAS BEEN INITIATED​​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Stockholm Newsroom)

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