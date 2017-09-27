FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-SKW Stahl Metallurgie files for insolvency under self-administration
Sections
Featured
China to continue opening its economy, deepen reforms: Xi
China
China to continue opening its economy, deepen reforms: Xi
After victory over Islamic State in Raqqa, Kurds face tricky peace
Syria
After victory over Islamic State in Raqqa, Kurds face tricky peace
GRAPHIC: Central bank watching and currency bets
Markets
GRAPHIC: Central bank watching and currency bets
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bankruptcy News
September 27, 2017 / 9:37 AM / 21 days ago

BRIEF-SKW Stahl Metallurgie files for insolvency under self-administration

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - SKW STAHL METALLURGIE HOLDING AG :

* DGAP-ADHOC: SKW STAHL-METALLURGIE HOLDING AG: SKW STAHL-METALLURGIE HOLDING AG FILES FOR INSOLVENCY UNDER SELF-ADMINISTRATION - BUSINESS OPERATIONS CONTINUE WITHOUT CONSTRAINTS

* ‍MANAGEMENT BOARD WILL CANCEL SHAREHOLDERS’ MEETING CONVENED FOR OCTOBER 10, 2017​

* ‍SHAREHOLDER MCGM GMBH HAS ASKED COMPANY TO CONVENE A FURTHER SHAREHOLDERS’ MEETING WITH A SLIGHTLY MODIFIED AGENDA​

* ‍WILL ANNOUNCE INVITATION TO A FURTHER SHAREHOLDERS’ MEETING PROMPTLY​

* HAS BECOME CONVINCED THAT THERE IS NO CHANCE TO SUSTAINABLY RESTORE POSITIVE CONTINUANCE PROGNOSIS OF SKW

* ‍CURRENTLY NO REASON TO INITIATE INSOLVENCY PROCEEDINGS FOR ANY OF SKW STAHL-METALLURGIE HOLDING‘S SUBSIDIARIES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.