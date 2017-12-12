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#Financials
December 12, 2017 / 11:13 PM / Updated a day ago

BRIEF-SmartFinancial Inc To Acquire Southern Community Bank

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - SmartFinancial Inc:

* SMARTFINANCIAL, INC. TO ACQUIRE TULLAHOMA, TN-BASED SOUTHERN COMMUNITY BANK

* SMARTFINANCIAL INC - UPON COMPLETION OF TRANSACTION, COMBINED COMPANY IS EXPECTED TO HAVE ASSETS OF APPROXIMATELY $2.0 BILLION

* SMARTFINANCIAL INC - AGGREGATE ANNOUNCED TRANSACTION VALUE OF APPROXIMATELY $31.8 MILLION

* SMARTFINANCIAL- UNDER DEAL TERMS, SHAREHOLDERS OF TENNESSEE BANCSHARES TO RECEIVE 0.8065 SHARES OF CO‘S STOCK FOR EACH SHARE OF TENNESSEE BANCSHARES STOCK

* SMARTFINANCIAL - TENNESSEE BANCSHARES MAY PAY A ONE-TIME SPECIAL CASH DIVIDEND OF UP TO $0.70 PER SHARE ON TENNESSEE BANCSHARES STOCK Source text for Eikon: Further company coverage:

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