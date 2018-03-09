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March 9, 2018 / 11:52 AM / Updated a day ago

BRIEF-Snaitech FY Prelim. EBITDA Up 6 Pct At EUR 135.9 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - SNAITECH SPA:

* FY PRELIM EBITDA (NOT REVENUE) EUR 135.9 MILLION, UP 6 PERCENT YEAR ON YEAR

* FY PRELIM NET PROFIT EUR 27.0 MILLION VERSUS LOSS EUR 17.0 MILLION YEAR AGO

* 2018-2020 BUSINESS PLAN FORECASTS C. 3% ANNUAL GROWTH OF WAGERS

* 2018-2020 BUSINESS PLAN TARGETS EBITDA ABOVE EUR 160 MILLION IN 2020

* ANNUAL AVERAGE CAPITAL EXPENDITURES (WITHOUT BETTING LICENCES RENEWAL) IS SEEN AT EUR 25-30 MILLION IN 2018-2020

* PRELIM 2017 SHOWS TOTAL WAGERS IN LINE WITH 2016 AT EUR 10.5 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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