FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 26, 2018 / 1:40 PM / a day ago

BRIEF-SNC-Lavalin Awarded 5-Year Agreement With Al Khafji Joint Operations

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Snc-Lavalin Group Inc:

* SNC-LAVALIN AWARDED A 5-YEAR FRAMEWORK AGREEMENT WITH AL KHAFJI JOINT OPERATIONS, IN SAUDI ARABIA

* SNC-LAVALIN - ‍ UNIT IN SAUDI ARABIA AWARDED A 5-YEAR FRAMEWORK AGREEMENT TO PROVIDE IN-KINGDOM GENERAL ENGINEERING SERVICES TO AL KHAFJI JOINT OPERATIONS​

* SNC-LAVALIN - ‍ AGREEMENT WILL COVER BOTH ON-SHORE AND OFF-SHORE ENGINEERING PROJECTS​

* SNC-LAVALIN - ‍ AL KHAFJI JOINT OPERATIONS IS A JOINT OPERATING CO BETWEEN ARAMCO GULF OPERATIONS COMPANY LIMITED AND KUWAIT GULF OIL COMPANY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.