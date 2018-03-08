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March 8, 2018 / 1:10 PM / a day ago

BRIEF-SNC-Lavalin Awarded EPC Contract With Nova Chemicals

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - SNC-Lavalin Group Inc:

* SNC-LAVALIN AWARDED EPC CONTRACT WITH NOVA CHEMICALS

* SNC-LAVALIN - IN CONSORTIUM WITH TECHNIPFMC, CO AWARDED LUMP SUM EPC CONTRACT TO SUPPLY NOVA CHEMICALS WITH TWO GAS CRACKING FURNACES

* SNC-LAVALIN GROUP INC - UNDER AGREEMENT, TECHNIPFMC WILL HAVE PRIMARY RESPONSIBILITY FOR DETAILED ENGINEERING AND PROCUREMENT ASPECTS OF WORK

* SNC-LAVALIN GROUP INC - UNDER AGREEMENT, SNC-LAVALIN WILL BE RESPONSIBLE FOR MODULAR FABRICATION, ERECTION, CONSTRUCTION AND PRE-COMMISSIONING OF WORK. Source text for Eikon: Further company coverage:

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