FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Social Reality Says On Dec 4, Co Entered Into Settlement Agreement With tronc Inc And Tribune Content Agency LLC
Sections
Featured
Despite furore, Saudis seen on board with U.S. peace efforts
Conflict Over Jerusalem
Despite furore, Saudis seen on board with U.S. peace efforts
Uber agrees to settle U.S. lawsuit filed by India rape victim
Top News
Uber agrees to settle U.S. lawsuit filed by India rape victim
M.S. Dhoni is the hero of my 'Democracy's XI' - Sardesai
India Insight
M.S. Dhoni is the hero of my 'Democracy's XI' - Sardesai
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 8, 2017 / 10:40 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Social Reality Says On Dec 4, Co Entered Into Settlement Agreement With tronc Inc And Tribune Content Agency LLC

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 8 (Reuters) - Social Reality Inc:

* SOCIAL REALITY INC - ON DEC 4, CO ENTERED INTO A SETTLEMENT AGREEMENT WITH TRONC INC AND TRIBUNE CONTENT AGENCY LLC - SEC FILING

* SOCIAL REALITY - PURSUANT TO SETTLEMENT AGREEMENT, NEITHER PARTY ADMITTED ANY FAULT OR LIABILITY & PARTIES ENTERED INTO MUTUAL RELEASE RESOLVING MATTER

* SOCIAL REALITY - TRONC AGREED TO PAY CO$2.25 MILLION REPRESENTING AMOUNTS OWED FOR ADVERTISEMENTS PLACED BY CO AS WELL AS ACCRUED INTEREST & RELATED COSTS

* SOCIAL REALITY - TRONC AGREED TO PROVIDE CO WITH $300,000 IN MEDIA SPREAD OVER CONSECUTIVE 12 MONTH PERIOD Source text: (bit.ly/2AGjqlw) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.