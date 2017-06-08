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BRIEF-Softing gets EUR 7.9 mln gross proceeds from new shares placement
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June 8, 2017 / 5:23 AM / 2 months ago

BRIEF-Softing gets EUR 7.9 mln gross proceeds from new shares placement

1 Min Read

June 8 (Reuters) - SOFTING AG:

* SAID ON WEDNESDAY: SUCCESSFUL COMPLETION OF THE CAPITAL INCREASE

* SUCCESSFULLY PLACED 695.943 NEW SHARES WITH INSTITUTIONAL INVESTORS BY MEANS OF AN ACCELERATED BOOKBUILDING PROCEDURE

* WILL RECEIVE GROSS PROCEEDS FROM THE PLACEMENT OF THE NEW SHARES IN THE AMOUNT OF EUR 7,864,156 GROSS

* PLACEMENT PRICE WAS EUR 11.30 PER SHARE. THE XETRA CLOSING PRICE WAS EUR 11.36

* THE PLACEMENT WAS OVERSUBSCRIBED BY MORE THAN FOUR TIMES. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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