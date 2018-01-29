BRIEF-Sohu.Com Reports Q4 Non-GAAP Net Loss Of $2.01/Share

Jan 29 (Reuters) - Sohu.Com Inc:
* SOHU.COM REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 UNAUDITED FINANCIAL RESULT
* Q4 REVENUE $510 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $523.9 MILLION
* TOTAL ONLINE ADVERTISING REVENUES FOR Q4 OF 2017 WERE US$319 MILLION, UP 27% YEAR-OVER-YEAR
* SEES Q1 2018 GAAP LOSS PER FULLY-DILUTED SHARE TO BE BETWEEN US$1.75 AND US$2.00
* QTRLY DILUTED NET LOSS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO SOHU.COM INC $7.57
* QTRLY NON-GAAP NET LOSS WAS US$2.01 PER FULLY-DILUTED SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )