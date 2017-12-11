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BRIEF-Solaris Announces Acquisition Of Railtronix
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#Regulatory News
December 11, 2017 / 12:05 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Solaris Announces Acquisition Of Railtronix

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Solaris Oilfield Infrastructure Inc :

* SOLARIS ANNOUNCES ACQUISITION OF RAILTRONIX – EXPANDING SUPPLY CHAIN DIGITALIZATION CAPABILITIES

* SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE INC - TRANSACTION EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO SOLARIS’ EARNINGS PER SHARE IN 2018

* SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE INC - SOLARIS FUNDED ACQUISITION WITH AVAILABLE CASH AND THROUGH ISSUANCE OF CLASS B SHARES

* SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE - CONCURRENT WITH TRANSACTION, CO CREATED NEW UNIT, SOLARIS OILFIELD TECHNOLOGIES LLC, WHICH WILL INTEGRATE THE 2 PLATFORMS Source text for Eikon: Further company coverage:

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