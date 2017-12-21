FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Soligenix Identifies Biomarkers For Ricin Toxin Vaccine Testing Under FDA Animal Rule
Sections
Featured
India to become world's fifth largest economy in 2018
Top News
India to become world's fifth largest economy in 2018
Anderson 'gutted' for hapless debutant Curran
Cricket
Anderson 'gutted' for hapless debutant Curran
Financial crisis leaves Rio ballerinas struggling
Editor's picks
Financial crisis leaves Rio ballerinas struggling
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 21, 2017 / 11:06 AM / 5 days ago

BRIEF-Soligenix Identifies Biomarkers For Ricin Toxin Vaccine Testing Under FDA Animal Rule

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Soligenix Inc:

* SOLIGENIX IDENTIFIES BIOMARKERS FOR RICIN TOXIN VACCINE TESTING UNDER THE FDA ANIMAL RULE

* SOLIGENIX INC - BIOMARKERS FOR RICIN TOXIN VACCINE TESTING BEEN SUCCESSFULLY IDENTIFIED, FACILITATING POTENTIAL APPROVAL UNDER FDA “ANIMAL RULE”

* SOLIGENIX INC - FURTHER EFFICACY STUDIES IN NHPS EVALUATING POTENTIAL DOSING REGIMENS ARE ANTICIPATED IN 2018

* SOLIGENIX - RIVAX DEMONSTRATED REDUCED NUMBER OF VACCINATIONS MAY BE REQUIRED TO ESTABLISH PROTECTION, POTENTIALLY UTILIZING ONLY 2 DOSES INSTEAD OF 3 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.