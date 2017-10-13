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BRIEF-Solutions 30 says ‍4.7 million shares were placed in accelerated bookbuilding process​
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October 13, 2017 / 6:09 AM / in 8 days

BRIEF-Solutions 30 says ‍4.7 million shares were placed in accelerated bookbuilding process​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 13 (Reuters) - SOLUTIONS 30 SE:

* ‍4.7 MILLION SHARES, I.E. 19.7% OF ITS OUTSTANDING SHARE CAPITAL WERE PLACED IN ACCELERATED BOOKBUILDING PROCESS​

* ‍FOLLOWING OPERATION AND EXERCISE OF HIS STOCK OPTIONS, GIANBEPPI FORTIS HOLDS NOW 3,555,557 SHARES IN CO​

* ‍P2C INVESTISSEMENTS SA WILL HAVE SOLD ITS ENTIRE SHAREHOLDINGS IN SOLUTIONS 30 SE​

* INFORMED OF INTENTION OF KARIM RACHEDI, COO, TO EXERCISE ALL HIS STOCK OPTIONS AND TO INCREASE HIS SHAREHOLDINGS IN CO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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