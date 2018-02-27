FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 27, 2018 / 12:42 PM / Updated a day ago

BRIEF-Sonic Automotive Q4 Adjusted EPS $0.84 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Sonic Automotive Inc:

* SONIC AUTOMOTIVE, INC. REPORTS FOURTH QUARTER RESULTS

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.84 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.42 FROM CONTINUING OPERATIONS

* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $2.21 TO $2.45 FROM CONTINUING OPERATIONS

* ‍20% INCREASE IN QUARTERLY DIVIDEND TO $0.06 PER SHARE​

* QTRLY TOTAL REVENUE $2.7 BILLION VERSUS $2.56 BILLION LAST YEAR

* QTRLY ‍NET INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS INCLUDE A BENEFIT OF ABOUT $28.4 MILLION RELATED TO CHANGE IN FEDERAL INCOME TAX RATE​

* ANTICIPATE NEW VEHICLE INDUSTRY VOLUME TO BE BETWEEN 16.75 MILLION AND 17.0 MILLION UNITS IN 2018

* ‍ PROJECTING A LOSS RELATED TO PRE-OWNED STORES SEGMENT FOR 2018 OF BETWEEN $0.08 AND $0.12 PER DILUTED SHARE​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.81, REVENUE VIEW $2.60 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.15 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.