FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Sonic Corp Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share Of $0.30
Sections
Featured
Asia currencies to pare 2017 gains but growth to cushion them
Markets
Asia currencies to pare 2017 gains but growth to cushion them
Investors sense opportunities in Big Oil - but mind the gap
Commodities
Investors sense opportunities in Big Oil - but mind the gap
'Game of Thrones' last season set for 2019
Entertainment
'Game of Thrones' last season set for 2019
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 4, 2018 / 9:20 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Sonic Corp Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share Of $0.30

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Sonic Corp:

* SONIC REPORTS FIRST FISCAL QUARTER 2018 EARNINGS PER SHARE GROWTH

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.30

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.29

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.25 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 SAME STORE SALES FELL 1.7 PERCENT

* SONIC- EXPECT ADJUSTED EPS FOR FISCAL YEAR 2018 TO INCREASE 5% TO 10% YEAR OVER YEAR, EXCLUDING IMPACT OF RECENTLY PASSED FEDERAL TAX LEGISLATION​

* QTRLY TOTAL REVENUES $105.4 MILLION VERSUS $129.6 MILLION

* - ‍FOR FISCAL 2018 ANTICIPATES APPROXIMATELY 0% TO 2% SAME-STORE SALES GROWTH FOR SYSTEM​

* - ‍FOR FISCAL 2018 ANTICIPATES FREE CASH FLOW OF APPROXIMATELY $60 MILLION TO $65 MILLION​

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.35 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 REVENUE VIEW $107.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.