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February 27, 2018 / 11:26 AM / a day ago

BRIEF-Sorrento Therapeutics- Audit Committee Concluded Co's Financial Statements For 3 & 9 Months Ended Sept 30, 2017 Should Not Be Relied Upon​

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Sorrento Therapeutics Inc:

* SORRENTO THERAPEUTICS - ‍ON FEB 26, AUDIT COMMITTEE CONCLUDED CO‘S FINANCIAL STATEMENTS FOR 3 & 9 MONTHS ENDED SEPT 30, 2017 SHOULD NOT BE RELIED UPON​

* SORRENTO- ‍AN OTHER-THAN-TEMPORARY IMPAIRMENT IN VALUE OCCURRED IN EQUITY METHOD INVESTMENT IN IMMUNOTHERAPY NANTIBODY FOR 3 & 9 MONTHS ENDED SEPT 30

* SORRENTO THERAPEUTICS -NANTIBODY NOTIFIED CO THAT IN JULY IT ACQUIRED ASSETS FROM PARTY RELATED TO ITS 60% OWNER, FOR ABOUT $90 MILLION CASH -SEC FILING​

* SORRENTO THERAPEUTICS - ‍REASSESSED RECOVERABILITY OF CO‘S EQUITY METHOD INVESTMENT IN NANTIBODY AFTER NANTIBODY NOTIFIED CO OF JULY ACQUISITION​

* SORRENTO THERAPEUTICS INC - ‍IMPACT ON CO‘S 40% EQUITY INTEREST IN NANTIBODY IS A $36 MILLION IMPAIRMENT ON EQUITY METHOD INVESTMENT IN STATEMENT OF OPERATIONS

* SORRENTO THERAPEUTICS INC - ‍ IMPAIRMENT EXPENSE RELATED TO NANTIBODY WILL NOT RESULT IN CASH EXPENDITURES IN PAST OR FUTURE PERIODS​ Source text: [bit.ly/2GMrJy2] Further company coverage:

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