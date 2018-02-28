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February 28, 2018 / 7:19 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Sorrento Therapeutics' Unit Receives FDA Approval For Non-Opioid Ztlido

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Sorrento Therapeutics Inc:

* SORRENTO THERAPEUTICS SUBSIDIARY, SCILEX, RECEIVES US FDA APPROVAL FOR NON-OPIOID ZTLIDO™ (LIDOCAINE TOPICAL SYSTEM) 1.8% FOR PHN PAIN

* SORRENTO THERAPEUTICS SUBSIDIARY, SCILEX, RECEIVES US FDA APPROVAL FOR NON-OPIOID ZTLIDO™ (LIDOCAINE TOPICAL SYSTEM) 1.8% FOR PHN PAIN

* SORRENTO THERAPEUTICS INC - ‍INTEND TO EXPLORE EXPANSION OF ZTLIDO INTO ADDITIONAL INDICATIONS​

* SORRENTO THERAPEUTICS INC - ‍OBJECTIVE TO MAKE PRODUCT COMMERCIALLY AVAILABLE TO PATIENTS SOMETIME IN 2018​

* SORRENTO THERAPEUTICS - INTENDS TO HAVE SCILEX COMPLETE FINAL STEPS NECESSARY TO COMMERCIAL LAUNCH OF ZTLIDO IN U.S. Source text for Eikon: Further company coverage:

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