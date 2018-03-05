FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Oscars
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Financials
March 5, 2018 / 10:20 PM / in a day

BRIEF-Sotherly Hotels Announces Acquisition Of Hyatt Centric Arlington

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Sotherly Hotels Inc:

* SOTHERLY HOTELS INC. ANNOUNCES ACQUISITION OF HYATT CENTRIC ARLINGTON

* SOTHERLY HOTELS INC - DEAL FOR ‍AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF $79.7 MILLION​

* SOTHERLY HOTELS - UNIT OF OPERATING PARTNERSHIP, SOTHERLY HOTELS LP, ACQUIRED 318-ROOM HYATT CENTRIC ARLINGTON LOCATED IN VIRGINIA​

* SOTHERLY HOTELS - AS A PART OF DEAL, CLOSED ON NEW $57.0 MILLION FIRST AND SECOND MORTGAGE WITH FIFTH THIRD BANK TO PARTIALLY FUND DEAL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.