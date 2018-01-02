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BRIEF-Southwest Airlines Expects To Record About $105 Mln In Expenses During Q4 2017
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#Regulatory News
January 2, 2018 / 10:26 PM / in 13 hours

BRIEF-Southwest Airlines Expects To Record About $105 Mln In Expenses During Q4 2017

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Southwest Airlines Co:

* SOUTHWEST AIRLINES CO - EXPECTS TO RECORD ABOUT $105 MILLION IN EXPENSES DURING Q4 2017 RELATED TO TAX REFORM LEGISLATION, SOME OTHER Q4 2017 ITEMS

* SOUTHWEST AIRLINES CO - ‍EXPECTS TO RECORD REDUCTION TO INCOME TAX EXPENSE IN Q4 2017 IN RANGE OF $1 BILLION TO $1.5 BILLION DUE TO TAX REFORM LEGISLATION​

* SOUTHWEST AIRLINES CO - ABOUT 3.5 POINTS ADDED TO GUIDANCE FOR Q4 2017 Y-O-Y TREND IN OPERATING EXPENSES PER AVAILABLE SEAT MILE, EXCLUDING ITEMS

* SOUTHWEST AIRLINES SAYS NOW EXPECTS Q4 2017 ECONOMIC FUEL COSTS TO BE IN $2.10 TO $2.15 PER GALLON RANGE, INCLUDING TAXES - SEC FILING

* SOUTHWEST AIRLINES CO - ‍FOR 2019 THROUGH 2022, CO‘S CAPITAL COMMITMENTS ASSOCIATED WITH FIRM ORDERS ARE EXPECTED TO BE ABOUT $1 BILLION PER YEAR

* SOUTHWEST AIRLINES - CAPITAL COMMITMENTS ASSOCIATED WITH FIRM ORDERS FOR 2018 ARE NOW EXPECTED TO BE LESS THAN $1 BILLION

* SOUTHWEST AIRLINES - ACCELERATED 23 BOEING 737 MAX 8 FIRM ORDERS FROM 2023 THROUGH 2024 TO ADDITIONAL 21 FIRM ORDERS IN 2021 AND 2 FIRM ORDERS IN 2022 Source text : (bit.ly/2lGlqUC) Further company coverage:

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