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March 6, 2018 / 11:02 PM / in a day

BRIEF-S&P Global To Acquire Kensho

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - S&P Global Inc:

* S&P GLOBAL TO ACQUIRE KENSHO; BOLSTERS CORE CAPABILITIES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, NATURAL LANGUAGE PROCESSING AND DATA ANALYTICS

* DEAL FOR APPROXIMATELY $550M, NET OF CASH ACQUIRED, FOR A MIX OF CASH AND STOCK.

* ‍WILL ACQUIRE KENSHO FOR APPROXIMATELY $550M, NET OF CASH ACQUIRED​

* KENSHO WILL CONTINUE TO OPERATE INDEPENDENTLY IN CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS AND REMAIN A DISTINCT BRAND

* DEAL FOR ‍A MIX OF CASH AND STOCK​

* REDUCING 2018 GAAP DILUTED EPS GUIDANCE BY APPROXIMATELY TWENTY CENTS TO A RANGE OF $7.95 - $8.10

* NOT CHANGING 2018 ADJUSTED DILUTED EPS GUIDANCE OF $8.45 TO $8.60

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $8.53 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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