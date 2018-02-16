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February 16, 2018 / 9:13 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-S&P Says Hungary 'Bbb-/A-3' Ratings Affirmed Outlook Positive

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 16 (Reuters) - Standard & Poor’s Financial Services LLC:

* S&P SAYS HUNGARY ‘BBB-/A-3’ RATINGS AFFIRMED; OUTLOOK POSITIVE

* ‍S&P ON HUNGARY SAYS ITS CURRENT ACCOUNT HAS STARTED TO ERODE, BUT EXTERNAL PROFILE REMAINS STRONG

* ‍S&P ON HUNGARY SAYS WHILE BANK LENDING REMAINS SLOW, WE SEE STRUCTURAL IMPROVEMENTS IN THE BANKING SYSTEM​

* S&P SAYS POSITIVE OUTLOOK REFLECTS POSSIBILITY THAT HUNGARY'S STRENGTHENING ECONOMIC METRICS MIGHT SUPPORT ONGOING IMPROVEMENTS IN BANKING SECTOR Source text: (bit.ly/2EwwzPk)

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