FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-S&P says positive actions taken on Italian banks on reduced economic risks, sovereign upgrade
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
Suspected terrorist truck attack kills eight on New York bike path
New York Attack
Suspected terrorist truck attack kills eight on New York bike path
U.S. senators hammer Facebook for power over elections
technology
U.S. senators hammer Facebook for power over elections
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 31, 2017 / 9:12 PM / in 9 hours

BRIEF-S&P says positive actions taken on Italian banks on reduced economic risks, sovereign upgrade

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 31 (Reuters) - S&P-

* POSITIVE ACTIONS TAKEN ON ITALIAN BANKS ON REDUCED ECONOMIC RISKS AND SOVEREIGN UPGRADE

* RAISING LONG- AND SHORT-TERM RATINGS ON 11 ITALIAN FINANCIAL INSTITUTIONS AND A FOREIGN FINANCIAL INSTITUTION BRANCH IN ITALY

* BETTER ECONOMIC PROSPECTS MAY SUSTAIN PRIVATE SECTOR CREDITWORTHINESS, TO HELP ITALIAN DOMESTIC BANKS TO REDUCE STOCK OF NONPERFORMING EXPOSURES

* RAISED THE LONG-TERM AND SHORT-TERM ISSUER CREDIT RATINGS ON INTESA SANPAOLO, UNICREDIT, FCA BANK Source text : bit.ly/2z6BqGV

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.